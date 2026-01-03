Размер шрифта
Экономист спрогнозировал последствия ударов США по Венесуэле

Экономист Щербаченко: цена барреля Brent вырастет до $70 из-за ударов США по Венесуэле
Dan Mullan/Getty Images, Ariana Cubillos/AP

Стоимость барреля нефти эталонной североморской марки Brent вырастет до $70 из-за ударов США по Венесуэле, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Необходимо отметить, что по открытым данным Венесуэла на 2020 год обладала 18% запасов нефти в мире. Также Каракас находится на четвертом месте в мире по запасам природного газа, на втором месте по количеству золота. Текущий конфликт между США и Венесуэлой может подтолкнуть цены на нефть краткосрочно вверх. Рынок нефти и рубля может иметь краткосрочную волатильность», — отметил Щербаченко.

По его словам, рост цен на нефть будет зависеть от риторики между США и Венесуэлой. На рубль больше влияет денежно-кредитная политика — высокая ключевая ставка ЦБ РФ, объем продажи выручки российскими экспортерами, заключил Щербаченко.

«На следующий неделе курс доллара будет находиться в диапазоне от 80 до 85 рублей за доллар. Дальше курс во многом зависит от глубины конфликта», — сказал экономист.

По данным Investing.com, 3 января 2026 года текущая цена барреля нефти сорта Brent держится около $60,7–60,8. Курс доллара 31 декабря 2025 года составлял 78,2 рубля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро был задержан вместе с супругой и вывезен за пределы страны. Трамп добавил, что детали операции представит на пресс-конференции, запланированной на 19:00 мск. По последней информации, в Каракасе под удар попали как минимум 11 военных и гражданских целей, включая базы, аэропорты, здание парламента, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» следит за развитием событий и обновляет хронику.

Ранее в России рассказали о заговоре против Мадуро. 

