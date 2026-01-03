Глава МИД Украины поддержал удар США по Венесуэле и похищение Мадуро

Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X заявил, что поддерживает атаку США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро.

«Украина, как и десятки других стран в разных частях света, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия в отношении протестующих», — заявил он.

По мнению политика, граждане Венесуэлы должны обладать возможностью «жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством». Он подчеркнул, что украинская сторона будет и дальше поддерживать их право на «уважение и свободу».

Сибига отметил, что Киев поддерживает развитие страны в соответствии с принципами международного права, включая принципы демократии и права человека.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

