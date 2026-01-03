Трамп заявил, что следил за операцией в Венесуэле из резиденции в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Его слова приводит Fox News.

«У нас была комната, и мы следили, следили за каждым аспектом [операции]», — заявил он.

По словам американского лидера, его окружало множество людей, включая генералов, которые знали обо всем происходящем. Трамп подчеркнул, что операция была крайне сложной.

Глава Белого дома ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Подробности об операции американский лидер обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

