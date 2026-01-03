Размер шрифта
Появились подробности об операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы

WP: для захвата Мадуро США задействовали два подразделения Delta Force
Maxwell Briceno/Reuters

США для захвата президенты Венесуэлы Николаса Мадуро задействовали два спецподразделения Delta Force, которые изучили его распорядок дня перед похищением. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

«США задействовали два подразделения Delta Force, один с Ближнего Востока и один из Северной Африки в последние недели, и эти силы изучили «распорядок жизни» Мадуро перед операцией, определив его местонахождение и ежедневные перемещения», — говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее МИД России потребовал от США срочно прояснить ситуацию с захватом Мадуро.

