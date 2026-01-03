В США оценили вероятность новых ударов по Венесуэле

Сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. Об этом в соцсети X сообщает корреспондент портала Axios.

«Все варианты будут возможны», — сказал сенатор, отвечая на вопрос о вероятности новых ударов по Венесуэле.

Грэм добавил, что он созвонился с президентом США Дональдом Трампом незадолго до проведения операции. По его словам, она планировалась последние несколько недель.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее МИД России потребовал от США срочно прояснить ситуацию с захватом Мадуро.