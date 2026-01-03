«Закат боливарианского социализма». К чему приведет удар США по Венесуэле

Во время атаки США на Каракас, Венесуэла, 3 января 2026 года

Этой ночью Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп уже заявил о захвате лидера республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» объяснил действия армии США, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

По предварительным данным, подрывы боевых частей крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также других авиационных средств поражения зафиксированы в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра, в местах дислокации военных объектов Вооруженных сил Венесуэлы (в Фуэрте-Тиуна, на авиабазе Ла-Карлота). Воздушному удару подвергся дом министра обороны Венесуэлы. По неуточненным сведениям, глава военного ведомства государства погиб.

Сразу следует отметить, что при подобных действиях Вооруженные силы США никогда не действуют схематически и шаблонно. Каждый раз в их действиях отмечается какая-либо изюминка, какие-то совершенно новые шаги, которые не отмечались в предыдущих конфликтах. Это фиксировалось и в ходе 12-дневной войны с Ираном, налицо подобные факты и сейчас. Казалось бы,

конфликт еще толком не начался, а Верховный главнокомандующий противоборствующей стороны уже в плену, а его министр обороны неизвестно где.

Рассчитывать в подобных условиях на какое-либо организованное и тем более длительное сопротивление со стороны Каракаса явно не приходится.

Главная ошибка поистине стратегического масштаба венесуэльских лидеров со времен Уго Чавеса заключается в том, что нельзя проводить какую-либо независимую политику в Западном полушарии, находясь в непосредственной близости от Вашингтона, и не располагая при этом сопоставимым с США совокупным военно-экономическим потенциалом. Ссылки Каракаса после ракетно-авиационных ударов на международное право не выглядят состоятельными. Как известно, у кого больше дивизий — за тем сегодня и международное право.

Терпение в Белом доме после разного рода венесуэльских выпадов рано или поздно лопнет, а устоять против первоклассного американского военного катка практически любому из латиноамериканских государств с их карликовыми вооруженными силами и крайне ограниченными боевыми оперативными возможностями шансов нет. Не помогут Каракасу и сравнительно небольшие по объемам поставки вооружения и военной техники из России. Да и в целом — Москва ограничится в этом случае осуждающими заявлениями общего характера.

Солидарность со стороны других латиноамериканских государств по отношению к Венесуэле будет проявлена исключительно в вербальном виде, да и то, скорее всего, в достаточно выдержанных формулировках. В ЕС прозвучат, скорее всего, вариации на тему агрессии и международного права (и это уже началось).

Теперь несколько слов о том, сколько будет продолжаться вооруженный конфликт между США и Венесуэлой. Скорее всего, основная часть активных действий будет завершена в течение первых суток операции. Еще двое суток уйдет на завершение зачисток среди ближайшего окружения Николаса Мадуро. Так что вполне возможно, что этот конфликт войдет в историю как «трехдневная война Дональда Трампа» или первый шаг Белого дома к реинкарнации доктрины Монро.

Ожидать какого-либо массового героизма и готовности до последней капли крови защищать свою венесуэльскую родину среди личного состава Вооруженных сил Николаса Мадуро и мобилизованного ополчения крайне маловероятно. Ничем не поможет и режим чрезвычайного положения.

По всей видимости, в ближайшее время в Венесуэле можно будет наблюдать смену эпох — то есть закат боливарианского социализма и постепенный переход к новой общественно-экономической формации.

Согласно Стратегии национальной безопасности США, в Вашингтоне не намерены терпеть у себя под боком какие-либо оппозиционные режимы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).