Переполненный автобус опрокинулся в Тульской области

112: 31 человек пострадал при опрокидывании автобуса в Тульской области

В Тульской области более 30 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса, сообщает Telegram-канал 112.

«В Богородицком районе опрокинулся пассажирский автобус. Предварительно, травмы получил 31 человек. Всего в автобусе находилось 37 человек. На помощь пострадавшим направлены десятки бригад скорой помощи», — сообщает канал.

До этого автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в аварию в Витебской области Белоруссии утром 27 декабря. Предварительно, 43-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в правый по ходу движения кювет. После этого автобус опрокинулся. Одного человека спасти не удалось, заявили в министерстве внутренних дел республики.

Кроме того, автобус с детьми попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Авария произошла в Выборгском районе, транспортное средство улетело в кювет между поселками Рябово и Красная Долина. При ДТП обошлось без серьезных травм, школьники не обращались за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Таиланде автобус с туристами из России попал в ДТП.