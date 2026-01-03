Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Появились подробности об операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы

CNN: Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро несколько дней назад
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по вывозу из главы Венесуэлы Николаса Мадуро несколько дней назад. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным журналистов, местонахождение Мадуро отслеживали сотрудники Центрального разведывательного управления. Разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле сотрудники получили от главы государства еще несколько месяцев назад, утверждают журналисты.

CNN также подтвердила сообщения коллег из CBS News о том, что венесуэльского главу захватили бойцы элитного отряда спецназа армии США «Дельта». Источник канала заявил, что Мадуро позже якобы должен предстать перед судом в Соединенных Штатах.

Президент США Дональд Трамп подтвердил что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее эксперт рассказал о будущем Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27554479_rnd_9",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+