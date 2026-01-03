Появились подробности об операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по вывозу из главы Венесуэлы Николаса Мадуро несколько дней назад. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным журналистов, местонахождение Мадуро отслеживали сотрудники Центрального разведывательного управления. Разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле сотрудники получили от главы государства еще несколько месяцев назад, утверждают журналисты.

CNN также подтвердила сообщения коллег из CBS News о том, что венесуэльского главу захватили бойцы элитного отряда спецназа армии США «Дельта». Источник канала заявил, что Мадуро позже якобы должен предстать перед судом в Соединенных Штатах.

Президент США Дональд Трамп подтвердил что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

