«Измученные работой»: в Москве завели дело об использовании львов для фотосессий

Уголовное дело об использовании львов для фотосессий возбудили в Москве 
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили против предпринимателей, которые устраивали в Москве фотосессии со львами. Измученных животных изъяли еще в июле и передали в зоопарк. Это не единственный случай: ранее в Москве изъяли у блогера 2,5-месячного львенка с лейкемией, переломами позвоночника, хвоста и трех конечностей, а также истощением.

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело против предпринимателей, которые устраивали фотосессии со львами. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Измученных работой» диких животных, охраняемых международной конвенцией, обнаружили сотрудники межрайонной природоохранной прокуратурой города Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора. Хозяева-бизнесмены незаконно использовали зверей как реквизит для фотосессий и нарушали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

По итогам прокурорской проверки было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Самим львам сейчас ничто не угрожает.

«Для животных все завершилось благополучно, а ход и результаты расследования уголовного дела мы контролируем», — подчеркнули в прокуратуре.

Диких кошек изъяли еще в июле. Тогда правоохранители нашли в интернете информацию о том, что животных используют в качестве реквизита для фотосессий. Например, в Москве ради эффектных кадров бизнесмены даже доставили львов в частный жилой дом.

Сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора начали проверку, во время которой выяснилось, что у владельцев львов не было лицензии на их содержание. Кроме того, на животных не были оформлены документы, а самих кошек регулярно перевозили между регионами России.

Взрослого льва и маленького львенка передали Московскому зоопарку. Против самих предпринимателей возбудили первое дело, правда, административное — о нарушении условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Львиная мода: другие скандалы с содержанием диких кошек

В России с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий содержать вне зоопарков более 120 видов диких животных, птиц и рыб. В перечень вошли и львы. Тем не менее своеобразная «мода» на экзотических питомцев от этого не прошла.

В конце декабря СМИ обратили внимание на публикации блогера Эсама Шенино, который выкладывал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с живущим в его квартире в подмосковном Красногорске львенком.

«На кадрах видно, как львенка кормят из бутылочки, с ним играют дети, а в другом ролике сам Шенино управляет автомобилем, держа маленького хищника на руках», — писал портал Life.ru.

В издании отметили, что лев создает прямую угрозу безопасности соседей блогера и нарушает санитарные нормы, а его перевозка в машине без специального контейнера противоречит требованиям правил дорожного движения (ПДД).

Несмотря на резонанс в СМИ, правоохранители о начале каких-либо проверок в отношении Шенино не сообщали.

За несколько дней до этого у другого блогера, 22-летнего миллионера Дмитрия Котова, забрали 2,5-месячного львенка с лейкемией, переломами позвоночника, хвоста и трех конечностей, а также истощением. Выяснилось, что животное он сам передал волонтерам.

Мужчина держал маленькую львицу в квартире в «Москве-Сити». Помимо сырого мяса, он кормил ее готовой едой, доставленной из ресторанов. В туалет она ходила «где захочет» прямо в помещении. Котов также возил львенка на дорогих автомобилях — Rolls-Royce и Chevrolet Corvette.

Против блогера начали проверку по двум уголовным делам: о жестоком обращении с животными и о незаконной покупке и содержании животного, запрещенного к проживанию в квартирах.

Также в декабре в соцсетях распространилось видео из Санкт-Петербурга, на котором мужчина привел львенка возрастом не более двух месяцев в груминг-салон и попросил отстричь ему когти. В ответ сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора обратились в полицию с требованием начать проверку.
 
