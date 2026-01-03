Мостовой рассказал, кто должен возглавить «Спартак»

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что Хуан Карседо может возглавить московский «Спартак», заявив, что клуб должен тренировать футбольный человек, передает «РБ Спорт».

«Как я уже говорил в интервью, главное, чтобы главный тренер «Спартака» был футбольным человеком. Хорошо, что испанец знает о московском клубе не понаслышке, так как входил в тренерский штаб Унаи Эмери, когда тот возглавлял красно-белых», — сказал Мостовой.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

