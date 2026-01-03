Трамп высказался о возможности новых ударов по Венесуэле

Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News не исключил второй волны ударов по Венесуэле и заявил, что США готовы к этому.

«Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. По словам политика, он созвонился с президентом США незадолго до проведения операции. Грэм уточнил, что она планировалась последние несколько недель.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее глава МИД Украины поддержал удар США по латиноамериканской республике и похищение Мадуро.