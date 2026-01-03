Размер шрифта
Зеленский назвал нового вице-премьера Украины

Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера Украины
V_Zelenskiy_official/Telegram

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с Денисом Шмыгалем и предложил ему должность вице-премьера, а также министра энергетики Украины. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Зеленский также сообщил, что обсудил кандидатуру Шмыгаля с премьер-министром страны Юлией Свириденко.

До этого сообщалось, что новым министром обороны Украины станет министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Зеленский менял министра обороны летом 2025 года: тогда он назначил главой ведомства Дениса Шмыгаля, который до этого был премьер-министром страны. Шмыгаль сменил на посту главы МО Рустема Умерова, который ныне возглавляет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а также украинскую делегацию на мирных переговорах.

Также 2 января у Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кириллу Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что преемником Буданова на посту главы ГУР минобороны республики станет Олег Иващенко. До этого он руководил Службой внешней разведки страны.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.

