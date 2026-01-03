СМИ: Венесуэла закрыла границу с Бразилией

Венесуэла закрыла границу с Бразилией. Об этом пишет газета O Globo со ссылкой на бразильскую полицию.

«В субботу утром граница между Бразилией и Венесуэлой была закрыта в районе Пакарайма провинции Рорайма», — говорится в сообщении.

По информации источников издания из армии Бразилии, закрытие границы произошло на венесуэльской стороне из-за нападения со стороны США.

Высокопоставленный офицер со стороны Бразилии рассказал журналистам, что бразильская сторона не предпринимала никаких действий для закрытия границы, она «функционирует в обычном режиме».

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск.

По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

