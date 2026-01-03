Какие новые машины приготовили российские и китайские автокомпании для россиян

В 2026 году на российском рынке появится Lada Azimut, обновленный УАЗ «Патриот», новая линейка «Москвичей» и большое количество новинок от китайских автокомпаний — и под собственными брендами, и под созданными специально для России. «Газета.Ru» собрала все важные автомобильные премьеры наступившего 2026 года.

«АвтоВАЗ»

Свои планы по поводу новинок 2026 года «АвтоВАЗ» раскрыл «Российской газете». По информации пресс-офиса российского автогиганта, главной новинкой должен стать переднеприводный кроссовер Lada Azimut на платформе Lada Vesta.

Lada Azimut Михаил Воскресенский/РИА Новости

Еще одной премьерой станет модернизированная Lada Niva Legend. Модель-ветеран примерит 90-сильный атмосферный мотор, который ранее получила Lada Niva Travel. Это 8-клапанный двигатель объёмом 1,8 литра, в основе которого лежит агрегат 21179 от Vesta.

В 2026 году также планируется возобновить производство Lada Vesta Sport: об этом ранее сообщил президент компании Максим Соколов, выступая перед заводчанами на профсоюзной конференции.

ГАЗ

Горьковский автомобильный завод не планирует выпуск новых моделей, но расширит гамму существующих. Как стало известно «Газете.Ru», в первую очередь планируется выпуск метановых модификаций среднетоннажных грузовиков «Газон Next» и «Валдай 12».

Обе машины укомплектуют совершенно новым искровым двигателем ЯМЗ-535 CNG (5.1 л, 170 л.с., Евро-5). «Газону» положены 7 стальных, а «Валдаю» — 4 металлокомпозитных газовых баллона общей вместимостью 70 и 100 куб. м, соответственно.

Кроме того, на базе полноприводной «Газели NN» планируется создание автомобиля скорой медицинской помощи. Как отмечает производитель, это будет машина для самых суровых условий эксплуатации, включая тяжелое бездорожье.

УАЗ

В ближайших планах Ульяновского автозавода значится выпуск обновленного «Патриота». Внедорожник, недавно отметивший 20-летие, получит светодиодные фары, более удобный салон, а также новую трансмиссию — это 6-ступенчатая коробка передач и раздаточная коробка, предоставленные китайской фирмой JAC, но российского производства.

УАЗ

Помимо 150-сильного мотора ZMZ Pro покупателям станет доступен двухлитровый турбодизель отдачей 136 л.с. — его также предоставил JAC.

Как рассказал «Газете.Ru» директор предприятия Алексей Спирин, в планах автопроизводителя начать выпуск модернизированных машин до конца первого квартала 2026 года.

«Москвич»

В новом году столичный автопроизводитель откроет продажи кроссоверов из новой линейки «М» — среднеразмерного М70 и полноформатного М90.

«Москвич» М70 «Москвич»

По внешности и характеристикам новинки напоминают продукцию марки MG. Старт продаж намечен на март 2026 года.

«КамАЗ»

В наступающем году «КамАЗ» займется расширением линейки грузовиков К5. В планах компании — предложить полноприводное трехосное шасси для лесозаготовительной отрасли, а также шасси и седельный тягач 6х4.

Кроме того, в Набережных Челнах продолжается разработка грузовиков поколения К6. Федеральный институт промышленной собственности недавно выдал патент на промышленный образец будущего флагмана. К6 получит кабину, напоминающую шлем: с видеозеркалами, узкими светодиодными фарами и светящейся эмблемой.

ПАО «Камаз»

Правда, в основу новинки ляжет архитектура К5: нынешняя генерация камских машин поделится каркасом кабины, рамой и силовым агрегатом. В самых мощных версиях 13-литровый 6-цилиндровый двигатель КамАЗ Р6 сможет выдавать 560 л.с.

На дочернем предприятии «ЦФ Кама» начнется выпуск роботизированной 9-ступенчатой коробки, а в 2027 году – принципиально новой 12-ступенчатой роботизированной коробки, которая станет флагманом модельного ряда.

«Атом»

Первый товарные автомобили российского бренда «Атом» появятся на российских дорогах весной 2026 года. Об этом заявил гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

«Могу сказать, что наши автомобили поедут по улицам уже весной, уже в руках наших потребителей», — сказал Поваразднюк в видеоролике, размещенном в официальном Telegram-канале «Атома».

«Атом» Сергей Савостьянов/ТАСС

Он подчеркнул, что цена электромобиля будет снижена от ранее заявленной и будет находиться в диапазоне 2,7–3,2 млн рублей с учетом господдержки – как у бензиновых машин массового сегмента. Сборка предсерийных «Атомов» стартовала на заводе «Москвич», там выпущено 50 экземпляров.

Tenet

Запуск на заводе в Калуге производства новой модели Tenet T9 перенесен на 2026 год. Как сообщает Telegram-канал no Limits, под этим названием будет скрываться кроссовер Chery Tiggo 9. Длина автомобиля — 4810 мм, колесная база — 2800 мм. Согласно сертификационным документам, автомобиль получит мотор 2.0 с гидромеханическим «автоматом».

Как и оригинальный Chery Tiggo 9, он будет предлагаться в семиместном исполнении. С появлением T9 модельный ряд Tenet расширится до 4 наименований.

Sollers S9

Начало производства рамного внедорожника Sollers S9 запланировано на III квартал 2026 года. Для его выпуска готовится производственная площадка в Ульяновске, машины проходят испытания.

Sollers S9 Sollers

Ожидается, что автомобиль получит бензиновый и дизельный двигатели, восьмиступенчатую коробку передач и полный привод. Инвестиции в производство новинки составили в 2025 году более 4 млрд рублей.

Jaecoo J6

Бренд Jaecoo готовит к премьере новый кроссовер J6. На китайском рынке этот автомобиль является версией модели J5, а у нас получил отдельный индекс. Длина кроссовера – 4509 мм, колесная база – 2620 мм. Автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 600 мм, он снабжен камерами кругового обзора, позволяющими видеть обстановку вокруг машины и под ее днищем.

Jaecoo J6 Jaecoo

На крыше предусмотрено крепление для велосипедов, а в климатической установке специальный режим для комфорта домашних животных. Обивка кресел устойчива к появлению царапин от их когтей.

Rox Adamas

Гибридный внедорожник Rox Adamas поступит в продажу в России в I квартале 2026 года, сообщила пресс-служба марки.

«Rox Adamas станет первым автомобилем с дизайном от Pininfarina, который сойдет с конвейера в России. Производство начнется с крупноузловой сборки с последующим переходом на мелкоузловую с использованием материалов от российских поставщиков», — отмечается в релизе Rox, поступившем в «Газету.Ru».

ROX Adamas ROX

Rox Adamas представляет собой обновленную версию внедорожника Rox 01. Он получил фары с кристаллической графикой, новую решетку радиатора и дверь багажника. Также автомобиль получил пневмоподвеску и новую операционную систему. В гибридной силовой установке Rox бензиновый мотор 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят два электромотора. Суммарная мощность – 476 л.с.

Soueast S06

Модельный ряд бренда Soueast пополнится в наступившем году новым кроссовером, сообщила пресс-служба марки в России.

«В 2026 году модельный ряд Soueast в России пополнится новым стильным кроссовером S06, при создании которого особое внимание уделялось акцентам на стиль, технологии и доступность», — отмечается в релизе Soueast, поступившем в «Газету.Ru».

Soueast S06 Soueast

Soueast S06 построен на той же платформе, что и Jetour Dashing. Длина автомобиля – 4616 мм, колесная база – 2720 мм. На китайском рынке для него доступны два бензиновых турбомотора: 1,5-литровый развивает 156 л.с. и сочетается с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Двигатель 2.0 на 197 л.с. работает в паре с семиступенчатым «роботом».

Omoda C5

Дебют на российском рынке нового кроссовера Omoda C5 ожидается в первой половине 2026 года, сообщил портал «Китайские автомобили». По его данным, модель второго поколения для нашей страны получит турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с, трансмиссия – семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Omoda C5 Omoda

Среди оснащения – кресла с электрорегулировками в шести направлениях, набор систем активной безопасности, бесключевой доступ и беспроводное подключение смартфонов к медиасистеме.

Jetour G700

Пресс-служба Jetour в России сообщила, что дебют гибридного рамного внедорожника G700 на нашем рынке запланирован на 2026 год. Автомобиль с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 901 л.с. оснащен турбомотором 2.0 и двумя электродвигателями. С полностью заряженной тяговой батареей и полным баком топлива достигает автомобиль может преодолеть 1,4 тыс. км.

Салон G700 шестиместный, на втором ряду кресла с массажем. Также он приспособлен к преодолению водных преград.

SWM выпустит две модели

Китайская марка SWM, продукция которой выпускается на калининградском «Автоторе», обновит кроссовер G01 Pro и расширит модельный ряд семейным кроссовером G03F, сообщается на официальном сайте SWM в России. В Калининграде новые модели будут собирать мелкоузловым методом, со сваркой и окраской.

SWM G03F SWM

Обновленный G01 Pro в максимальной комплектации получит набор систем помощи водителю и панорамную крышу. Под капотом – турбомотор 1.5 мощностью 188 л.с. Цены на новинки и дату старта продаж раскроют позднее.

Две модели от BAIC

Китайский автопроизводитель BAIC, который также собирает машины на «Автоторе», выведет на российский рынок две новых модели.

«В планах выход BJ41 и BJ30 во второй половине 2026 года», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе BAIC в России.

BAIC BJ41 BAIC

BAIC BJ41 представляет собой экспортную версию BJ40 второго поколения (первое поколение BJ40 в России уже есть). Новый BJ41 будет доступен с бензиновым и дизельным двигателями, в дальнейшем появится и гибрид.

BJ30 — компактный кроссовер с несущим кузовом и независимой подвеской. Он оснащен гибридной силовой установкой.

Пикап и большой кроссовер от JAC

В январе JAC обновит пикап T9: он получит многорычажную заднюю подвеску. На третий квартал запланирован российский дебют большого кроссовера JAC JS9 – конкурента Haval H9.

Внедорожник построен на основе пикапа Т9: у него рамная конструкция и увеличенный дорожный просвет. Автомобиль получит бензиновый мотор 2.0 (в версии для китайского рынка развивает 224 л.с.).

JAC JS9 JAC

Есть и дизель 2.0 на 163 л.с., в паре с которым работает восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Привод – подключаемый полный, с понижающей передачей. Стоимость автомобиля – от 3,6 млн рублей.

Пикап и кроссовер от VGV

Бренд VGV также планирует расширить свой модельный ряд за счет пикапа и обновить один из представленных в России кроссоверов.

VGV Bolden S7 VGV

«Мы сохраняем позицию бренда, предлагающего один из самых доступных 7-местных кроссоверов, и уже видим, что это поддерживает спрос. Ключевыми факторами роста станут запуск нового пикапа Bolden S7 и обновление (рестайлинг) кроссовера VGV U70», — приводит «Российская газета» сообщение пресс-службы бренда.