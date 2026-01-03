«Крупномасштабная операция». Трамп объявил о похищении президента Венесуэлы

Трамп объявил о захвате Мадуро с супругой и вывозе их из Венесуэлы

Армия США напала на Венесуэлу и, по сообщению Дональда Трампа, захватила президента страны Николаса Мадуро с женой. Удары были нанесены по Каракасу, а также как минимум трем провинциям латиноамериканского государства. Атаке подверглись в том числе гражданские аэропорты. Россия уже осудила действия США.

В ночь на 3 января армия США атаковала Венесуэлу, захватив президента страны Николаса Мадуро. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

«США успешно провели крупномасштабную военную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который был захвачен и вывезен из страны вместе с его женой»,

— написал глава Белого дома.

Трамп пообещал раскрыть подробности на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 11:00 по местному времени (19:00 по московскому).

Ранее журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X заявила со ссылкой на представителей американской администрации, что приказ о проведении операции Трамп отдал лично. По данным газеты The New York Times, при проведении операции армия США не понесла никаких потерь .

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что в США Мадуро «предстанет перед правосудием» за якобы совершенные им преступления.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая во время отсутствия главы государства исполняет его функции, в разговоре с журналистами заявила, что правительство страны не знает, где находятся Мадуро и его жена. Власти также потребовали подтверждения того, что Мадуро с супругой живы.

Что известно об атаке

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес опубликовал обращение к нации, в котором раскрыл, что США атаковали столицу страны Каракас, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра и Арагуа. При этом телеканал Sky News Arabia ранее сообщал, что американцы уничтожили дом главы венесуэльского минобороны. Местные СМИ допускали гибель министра, поскольку связи с ним долгое время не было.

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети X предварительный список из объектов, подвергшихся атаке. Среди них — аэропорт Ла-Карлота, аэропорт в Эль-Атильо, частный аэропорт Каракаса в Чаральяве, федеральный законодательный дворец (здание парламента) в Каракасе, горный военный гарнизон в Катиа-ла-Мар, крупнейшая в стране военная база Фуэрте-Тиуна, авиабаза в Баркисимето и военная вертолетная база в Игероте. Он добавил, что вся южная часть Каракаса оказалась обесточена. Петро также призвал провести срочное заседание ООН.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, США разбомбили мавзолей бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в Каракасе.

МИД России выпустил заявление, в котором осудил нападение США на Венесуэлу и выразил солидарность с народом латиноамериканской страны:

«Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости».

Представители министерства призвали не допустить дальнейшей эскалации конфликта и настроиться на нахождение дипломатического выхода из ситуации. Россия выразила готовность поддержать диалог. Также они поддержали заявления о необходимости безотлагательного созыва заседания Совета Безопасности ООН.

Посольство Москвы в Каракасе функционирует штатно, добавили в МИД. Информации о пострадавших в Венесуэле россиянах нет.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что реальной причиной нападения США на Венесуэлу стало желание получить доступ к запасам нефти. Он напомнил, что Штаты в прошлом подобным образом вторгались в Югославию, Ирак и Афганистан, но в этот раз Вашингтон даже не стал «утруждать себя выдумыванием поводов». Вместо этого Трамп просто ложно назвал Венесуэлу «наркокартелем», использовав это утверждение для проведения операции, целью которой является «посадить в кресло президента своего человека», считает депутат.

«Такой у Соединенных Штатов есть — Мария Корино Мочадо, получившая в 2025 Нобелевскую премию мира и публично призывавшая США к этой войне. Взамен обещала отдать американским компаниям нефтяные месторождения Венесуэлы — это и есть истинная причина конфликта.

Им удалось захватить Николаса Мадуро (по заявлению Трампа), но у него все еще масса сторонников в стране. А если устроить американцам партизанскую войну — да еще и с подвозом боеприпасов российскими судами — Вашингтону мало не покажется»,

— сказал Журавлев.

Что предшествовало нападению

В январе 2025 года и у Трампа, и у Мадуро начались новые президентские сроки. При этом глава США сразу же заявил, что не признает Мадуро как законного лидера Венесуэлы. Также он начал политику по борьбе с мигрантами из этой страны, обвинив их в причастности к преступлениям.

За этим последовал ряд взаимных упреков Вашингтона и Каракаса. В августе Белый дом признал латиноамериканские наркокартели террористическими организациями и обвинил Мадуро в якобы причастности к организации наркотрафика. Трамп увеличил награду за помощь в его поимке до $50 млн . Венесуэла эти обвинения опровергала.

В сентябре 2025 года США официально начали проводить в Карибском море операцию против венесуэльских судов, которые, по утверждениям американцев, якобы перевозили наркотики. В результате к концу года были затоплены более 20 лодок и катеров, число жертв достигло 88 человек .

16 октября Трамп подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он наделил ЦРУ «полномочиями» проводить операции в Венесуэле. В середине ноября в Карибское вошла ударная группа военно-морских сил США, возглавляемая авианосцем USS Gerald R. Ford. 21 ноября два президента провели телефонный разговор, в котором Трамп потребовал от Мадуро за неделю покинуть Венесуэлу, а уже 29 ноября глава США объявил о закрытии воздушного пространства латиноамериканской страны.

В декабре 2025 года Трамп объявил террористической организацией уже все правительство Венесуэлы и потребовал от Мадуро вернуть якобы украденные у США нефть, землю и активы. 16 декабря США начали полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, посещающих Венесуэлу. Кроме того, 26 декабря Трамп подтвердил нанесение удара по порту страны.

17 декабря Мадуро в выступлении на телеканале Venezolana de Television заявил о готовности республики защищать свой суверенитет. Он также предупредил о планах Вашингтона «установить марионеточное правительство» для получения доступа к природным ресурсам.

«Народ действует в полном единстве с вооруженными силами, полицией и сделает все, чтобы исторические права на нашу землю, нефть, полезные ископаемые и нашу территорию были соблюдены»,

— утверждал президент Венесуэлы.

23 декабря в публичном выступлении глава Венесуэлы заявил о неприступности страны , которую должны обеспечить 5 тысяч ракетных комплексов «Игла-С»: «Венесуэла имеет ни много ни мало целых пять тысяч ракет «Игла» на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял».

Он также выражал готовность распределить эти системы по всей стране.

Кроме того, 2 января 2026 года Мадуро выразил готовность пойти на компромиссы с США, например, обсудить заключение соглашения по борьбе с наркотрафиком и допустить американские инвестиции в добычу нефти. США дипломатический ответ на эти инициативы не дали.