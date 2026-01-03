В Башкирии пьяная женщина из мести протаранила машину во дворе и сбила подругу

В городе Белорецке сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, она протаранила чужую машину и сбила подругу. Об этом сообщает «Башинформ».

Инцидент произошел во дворах жилых домов около школы № 1. Нетрезвая местная жительница поссорилась с подругой, села за руль, сбила приятельницу и врезалась в чужой автомобиль.

По данным республиканского МВД злоумышленница была одета в полицейскую форму, но к органам правопорядка не имеет отношения. Она задержана и привлечена к административной ответственности по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения. Заявлений о возбуждении уголовного дела в полицию пока не поступало.

До этого в Якутии пьяная девушка избила таксиста и угнала его машину. Нетрезвая пассажирка попросила остановиться у магазина, купила пиво и продолжила распивать его в салоне. Добравшись до пункта назначения, женщина отказалась выходить из машины, перебралась за руль, нажала на педаль газа и уехала.

