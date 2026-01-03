В Петербурге ожидают отмены рейса из Каракаса

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ожидают отмены рейса из столицы Венесуэлы Каракаса на фоне атаки США. Венесуэльская компания Conviasa объявила о снятии рейсов в Россию, сообщает Telegram-канал 78.

«На 10 января запланирован прямой рейс Каракас — Петербург. По данным 78, «слот отмены» еще не приходил, но ожидается», — говорится в посте.

Рейсы из России в Венесуэлу также отменены. По предварительным данным, туда планировали отправиться более 200 человек, сообщили каналу в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры предлагают забронировать другие направления, в том числе с изменением дат.

«Граждане, которые приобретали билеты на рейс Conviasa самостоятельно, могут обратиться за возвратом средств. Возврат средств в праздничные дни крайне затруднен, поскольку все коммерческие организации, в том числе банки, не работают», — сказали в АТОР.

До этого сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines также отменила рейсы в Каракас на фоне происходящего.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.