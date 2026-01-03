Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Петербурге ожидают отмены рейса из Каракаса

78: в Пулково ожидают отмены рейса из Каракаса
Александр Гальперин/РИА Новости

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ожидают отмены рейса из столицы Венесуэлы Каракаса на фоне атаки США. Венесуэльская компания Conviasa объявила о снятии рейсов в Россию, сообщает Telegram-канал 78.

«На 10 января запланирован прямой рейс Каракас — Петербург. По данным 78, «слот отмены» еще не приходил, но ожидается», — говорится в посте.

Рейсы из России в Венесуэлу также отменены. По предварительным данным, туда планировали отправиться более 200 человек, сообщили каналу в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры предлагают забронировать другие направления, в том числе с изменением дат.

«Граждане, которые приобретали билеты на рейс Conviasa самостоятельно, могут обратиться за возвратом средств. Возврат средств в праздничные дни крайне затруднен, поскольку все коммерческие организации, в том числе банки, не работают», — сказали в АТОР.

До этого сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines также отменила рейсы в Каракас на фоне происходящего.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27554707_rnd_7",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+