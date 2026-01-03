Легенда «Спартака» заявил, что клуб наступает на те же грабли

Юран: «Спартака» наступает на те же грабли, назначая на пост тренера Карседо

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран подверг критике возможное назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды, передает «РБ Спорт».

«Спартак» наступает на те же грабли. Успехи испанца в чемпионате Кипра еще ни о чем не говорят. Иностранным специалистам сложно в России, потому что они не понимают специфику зимних тренировочных сборов», — сказал Юран.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее футбольный комментатор заявил, что претендент на пост тренера «Спартака» не подходит команде.