Мишустин поручил проработать вопрос ужесточения наказания для дропперов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину разработать дополнительные меры по усилению ответственности дропперов, а также повысить ответственность операторов связи за нарушения при заключении договоров об оказании услуг в рамках борьбы с кибермошенничеством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, опубликованном на официальном сайте.

Срок выполнения поручений установлен до 10 апреля 2026 года. При этом промежуточный доклад о ходе работы должен быть представлен в правительство до 10 февраля 2026 года, уточнили в пресс-службе кабмина.

С начала июля 2025 года для дропперов ввели уголовную ответственность. Им грозит штраф от 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет за разовую передачу карты или доступ к электронным кошелькам и снятие украденных денег. Организаторам подобных схем грозит до шести лет тюрьмы и один миллион штрафа.

Дроппер — это посредник в мошеннических схемах, через которого проходят деньги, полученные незаконным путем.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ обойти закон о дропперах.