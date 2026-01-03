В Усть-Илимске в квартире нашли тела двоих детей, в убийстве подозревают их отца

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних детей, в совершении преступления подозревается их отец, мужчина свел счеты с жизнью. Об этом сообщает СУ СК РФ Иркутской области.

В ночь на 3 января в квартире дома на проспекте Карла Маркса были обнаружены тела детей 6 и 8 лет с признаками насильственной смерти. По данным следствия, подозреваемым в совершении преступления является их 33-летний отец, после совершения преступления он свел счеты с жизнью, спасти его не удалось.

Известно, что накануне между мужчиной и его женой произошел конфликт на почве ревности, после чего женщина уехала из дома. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые судебные экспертизы.

До этого в Подмосковье сосед убил женщину и ребенка. В качестве основной версии преступления следователи рассматривают затяжной бытовой конфликт.

Ранее иркутянку, обвиняемую в убийстве своих детей, отправили за решетку.