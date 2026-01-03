Украина и США согласовали план поддержки

Украина и США согласовали документ из 4 разделов и дополнений о поддержке

Украина и США согласовали военный документ, который состоит из четырех разделов и дополнений. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает агентство УНИАН.

Он уточнил, что в документе содержится информация, как будет оказываться поддержка Киеву и ВСУ, а также затронуты вопросы обеспечения и модернизации войск. Кроме того, в нем прописаны механизмы мониторинга соблюдения договоренностей и мер на случай их невыполнения.

Уточняется, что такая же работа ведется и с другими странами-партнерами Украины. При этом один из разделов касается деятельности «коалиции желающих».

До этого газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп не предоставит Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот их добивается.

В статье говорится, что ярое желание украинского лидера заполучить конкретные гарантии от западных союзников, в том числе Соединенных Штатов, в конечном итоге ни к чему не приведет. Даже если Трамп примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими управлять, чтобы избежать необходимости их исполнения, пишет автор.

