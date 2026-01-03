Почетный президент РФС рассказал, лишат ли США чемпионата мира из-за действий в Венесуэле

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что у США не отберут чемпионат мира по футболу из-за ситуации в Венесуэле, передает «Матч ТВ».

»ФИФА никак на это не отреагирует. Там была и остается политика двойных стандартов. Израилю и США всё можно, а нам нельзя даже защищать свои границы. Ничего не изменится, надеяться не на что», — сказал Колосков.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск.

