Трамп рассказал, когда США планировали провести операцию в Венесуэле

Трамп: США пришлось ждать четыре дня для проведения операции в Венесуэле

Американским силам пришлось ждать четыре дня для проведения операции в Венесуэле. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Ждали четыре дня для проведения операции, ждали погоды получше», — сказано в сообщении агентства, которое ссылается на главу Белого дома.

До этого сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. По словам политика, он созвонился с президентом США незадолго до проведения операции. Грэм уточнил, что она планировалась последние несколько недель.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее глава МИД Украины поддержал удар США по Венесуэле и похищение Мадуро.