Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Фон дер Ляйен поддержала «мирную передачу власти» в Венесуэле

Фон дер Ляйен: ЕК поддерживает мирную передачу власти в Венесуэле
vonderleyen/X

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X заявила, что поддерживает «мирную передачу власти в Венесуэле».

По ее словам, все действия в стране должны «уважать нормы международного права и устава ООН».

При этом фон дер Ляйен не упомянула в своем заявлении о похищении американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говоря лишь о «ситуации в Венесуэле», за которой она и международное сообщество «пристально следят».

До этого телеканал ABC News писал, что Мадуро и его жену Силию Флорес переправляют в Нью-Йорк, где они, предположительно, будут ожидать суда.

Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что супругам было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме. По ее словам, в ближайшее время им предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

При этом генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб напомнил, что правительство Соединенных Штатов будет нести ответственность за все, что случится с Мадуро и его женой.

Подробности об операции президент США Дональд Трамп обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее эксперт раскрыл, кто может стать следующим президентом Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27554881_rnd_8",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+