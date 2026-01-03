Фон дер Ляйен поддержала «мирную передачу власти» в Венесуэле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X заявила, что поддерживает «мирную передачу власти в Венесуэле».

По ее словам, все действия в стране должны «уважать нормы международного права и устава ООН».

При этом фон дер Ляйен не упомянула в своем заявлении о похищении американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говоря лишь о «ситуации в Венесуэле», за которой она и международное сообщество «пристально следят».

До этого телеканал ABC News писал, что Мадуро и его жену Силию Флорес переправляют в Нью-Йорк, где они, предположительно, будут ожидать суда.

Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что супругам было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме. По ее словам, в ближайшее время им предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

При этом генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб напомнил, что правительство Соединенных Штатов будет нести ответственность за все, что случится с Мадуро и его женой.

Подробности об операции президент США Дональд Трамп обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

