Аналитик объяснил, как смена власти в Венесуэле повлияет на нефтяной рынок

Дальнейшее ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США приведет к увеличению стоимости до $65-70 за баррель. Об этом заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с РИА Новости.

«В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район 65-70 долларов за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будет проводить более жесткую блокаду», — сказал он.

По мнению Юшкова, есть вероятность, что Каракас и вовсе остановит нефтяной экспорт. Эксперт отметил, что Венесуэла поставляет другим странам около 500-600 тысяч баррелей в сутки про добыче около 900 тысяч баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Венесуэле решительно осудили «агрессию США» против страны.