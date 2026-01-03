«Смотреть на чужой секс я не хочу»: как свингеры в БДСМ-клубе встречали Новый год

Клетки, «Снегурочки» в нижнем белье, конкурсы с презервативами — и одиночество в предновогоднюю ночь. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала под Новый год в одном из самых известных БДСМ-свингер-клубов Москвы, чтобы узнать, кто ходит в такие места и чем они привлекают самых разных мужчин — от военных до продюсеров и простых работяг.

«Очки запотели изнутри от шока»

«Раньше бывали на таких мероприятиях? Специфику места представляете?» — мощно сложенный охранник в черном костюме смотрит на меня внимательно, но дружелюбно.

«Не бывала, ну так, захотелось… попробовать что-то новое на Новый год», — невинно улыбаюсь я.

Мы беседуем на входе в известный московский БДСМ-свингер-клуб. На «такие мероприятия» я не ходила никогда в жизни, но сегодня здесь по долгу службы. На дворе 30 декабря, и редакция хочет репортаж, как в БДСМ-клубе встречают Новый год (праздновать тут начинают заранее, гуляя и 30-го, и 31-го).

К новичкам в клубе относятся максимально дружелюбно. Узнав, что мы первый раз, охранник на входе подробно проговаривает правила заведения:

«Нет, значит нет», запрещены однополые контакты, проституция, передача денег между гостями, съемка на телефон.

Затем провожает нас до лифта, заботливо пробубнив в рацию: «Админ-админ, поднимаются девушки». Из лифта гостей встречает администратор — девушка в черной рубашке, с рацией на поясе и розовым фонариком-маячком (по ним сотрудников проще найти в темноте). Она проводит ознакомительную экскурсию по зданию.

Сначала раздевалка, со шкафчиками и гримерной, общая на мужчин и женщин. В личном шкафчике надо оставить всю электронику, не только телефоны, но даже электронные часы. При каждом выходе из раздевалки это тщательно проверяет сотрудник с детектором. Администратор упоминает, что в клуб ходят «некоторые очень важные люди», поэтому за приватностью строго следят.

От обычного клуба заведение отличается только тем, что все посетители полураздеты. Сам клуб занимает сразу несколько этажей. Часть — обычный танцпол с орущей «попсой», несколько барных стоек, столики с кожаными диванчиками.

«В обуви на диваны не надо, вряд ли у вас есть 150-200 тысяч нам подарить», — уточняет администратор.

Другая часть — обширная «зона привата». То бишь, помещения для самого главного. Все открыто, так, чтобы любой мог посмотреть на происходящее внутри и, при согласии остальных, присоединиться. Есть лишь один «закрытый» приват — его можно снять за 3,5 тыс. руб. в час.

«В этой комнате свет включается только на хлопки. В этой клетке можно закрыться изнутри, если вы не хотите, чтобы к вам кто-то присоединился.

Это глори-холл отверстие в стене, предназначенное для анонимных сексуальных контактов. А в этой комнате двустороннее окно — с нашей стороны, из коридора, это окно, а с их, изнутри, это зеркало», — спокойно перечисляет девушка-администратор.

«Зеркальную» комнату уже оккупировали две пары, занятые делом. Со стороны чужой секс выглядит неожиданно скучно. Во всяком случае, я не чувствую ничего — ни какого-то особого любопытства, ни желания поучаствовать. Впрочем, мои подруги, которые приехали отдельно, впечатлены больше.

«Она нас отвела в одну комнатку — а там их столько! Они там были повсюду! И все со всеми! — громко шепчет одна. — У меня даже очки изнутри запотели от шока».

«Ох, скучаю по своим первым ощущениям в клубе», — приветливо улыбается рядом девушка за баром, безошибочно распознав в нас новичков. Из одежды на ней только черное нижнее белье и красивое ожерелье.

От «опытных» гостей мы отличаемся, кроме широко раскрытых глаз, степенью одетости. Остальные девушки щеголяют эротичным белье или тематическими костюмами (типа «секси-Снегурочка»). Мужчины, как всегда, заморочились меньше — разгуливают просто в джинсах и с голым торсом (у многих на шее висят внушительные крестики, что выглядит достаточно забавно). Это одно из правил клуба — после полуночи все гости мужского пола обязаны раздеться выше пояса.

«Нам что, тоже надо будет раздеться? На мне смешные трусы»,

— беспокоятся мои подруги.

«У девушек такого правила нет, девушек не заставляем раздеваться. В принципе, к девушкам требования мягче, потому что мужчин и так приходит больше. А без девушек, конечно, смысла нет, поэтому стараемся лишний раз их не отпугивать», — успокаивает администратор.

Женщины также могут посещать этот клуб бесплатно, а мужчины должны платить за вход (на эту вечеринку вход до полуночи стоил 8 тыс. руб., после — 9 тыс.).

A Stock Studio/Shutterstock/FOTODOM

Все женщины, кого я вижу, здесь не одни — на танцполе или за барной стойкой каждая со спутником. Многие пришли вместе со своими мужьями. А вот среди мужчин много одиночек.

«Здравствуйте, можно с вами познакомиться?» — улучив момент, пока я стою на танцполе без подруг, ко мне подходит худощавый молодой парень.

При знакомстве он галантно целует руку — позже я замечаю, что так часто поступают завсегдатаи.

«Тут музыка орет, давайте отойдем?» — новый знакомый вежливо тянет меня в сторону «приватов». Я уже лихорадочно соображаю, как бы «слиться» — но он действительно хочет просто поговорить и тормозит в коридоре. Фоном разговора служат громкие женские стоны поблизости.

«Ой, меня смущают эти звуки», — парень виновато косится в пол.

«Давай на «ты». А ты первый раз тут что-ли?» — интересуюсь я.

«Да не, я часто хожу в такие места. Сначала был секс, сейчас скорее выпить и пообщаться. Тут приятные люди, все «постоянники» знают друг друга. На пьяное быдло не нарвешься, как в обычных клубах, сотрудники очень следят за порядком», — перечисляет он «плюсы».

«А чем ты вообще занимаешься?» — поддерживаю разговор.

Я работаю на производстве колбасы. После армии легче всего было туда устроиться, я служил. Я обычно сюда прихожу в ремне со своей большой армейской бляхой. Сегодня забыл его в других штанах».

«Посплю в части и вернусь сюда встречать Новый год»»

За ночь я встречаю еще двух военных из числа «постоянников». Один тоже сам подходит знакомиться, интересуется моей подругой. Спортивного телосложения, все тело, кроме лица, забито татуировками, короткий ежик на голове. Лицо — один в один молодая версия солиста Die Antwoord.

«Я три года был на СВО. Ранило вот, — он демонстрирует тоненький шрам среди татуировок на руке. — Три миллиона заплатили за ранение, три миллиона я отдал, чтобы перевели в тыл. Я военный, но не по своей воле.

Сейчас призывников тренирую. Утром поеду сразу на работу, посплю в части и вернусь сюда встречать Новый год.

И вы завтра приходите, завтра самая жара будет! Сегодня мало людей, все готовятся».

«А девушки у тебя нет?» — уточняю я.

«Если бы была, я бы в такие места не ходил!» — парирует новый знакомый.

«А сюда приходишь за сексом? Тебе нравится именно БДСМ?».

«Нет, не увлекаюсь я БДСМ. Первые разы да, секс, сейчас уже неинтересно. Важна же эмоциональная связь между партнерами. Зачем мне секс без эмоциональной связи? – безапелляционно заявляет военный. — Я прихожу просто выпить, пообщаться».

VHarasymiv/Shutterstock/FOTODOM

«У неженатых мужчин в России настолько нет друзей, что они приходят пообщаться в секс-клуб», — резюмирует подруга.

Попыток тут же «переспать» с кем-то этот военный действительно не делает, и мою подругу зазывает не в приват, а на свидание за пределами клуба. Зазывает слишком активно, за что администратор, присматривающая за нами, делает замечание — если девушка сказала «нет», мужчина не может настаивать и даже уточнять, почему ему отказали. Это главное правило свингер-клубов. За нарушение первый раз сделают замечание, затем можно оказаться на улице и в черном списке.

«Часто бывают проблемы с посетителями?» — выпытываю я у администратора.

«Ой, когда как. Работа у нас, конечно, нервная», — признается она.

«Ну, ты же можешь позвать охрану, если что?».

«Ага, могу по рации. Но пока охрана дойдет, мы должны на месте решать ситуацию.

Кстати, ни разу не видела, чтобы какие-то проблемы создавали девушки.

А вот мужчины могут перепить и начать исполнять. Даже не то, чтобы приставать, хотя, конечно, и такие встречаются. А знаешь, типа такого — пришла один раз пара, он напился и стал петь и танцевать в привате. А там не то, что петь, мы просим там даже не разговаривать, чтобы не сбивать людям настрой. Мы его раз попросили уйти на танцпол, два, они стали скандалить. В итоге сами уехали».

«А нам тут нравится больше, чем во всех обычных клубах, куда мы ходим!» — внезапно сообщают мне подруги, которые до этого нервничали и боялись даже зайти за мной внутрь.

«Тут намного более спокойно и безопасно себя чувствуешь. Все такие вежливые и открытые, прикольно сидеть, болтать со всеми. Атмосфера уютная», — описывает свои ощущения одна.

«И еда вкусная! Но немного напрягает, что надо взаимодействовать и периодически мужиков отшивать. С другой стороны, здесь они хотя бы адекватно на это реагируют», — добавляет вторая.

«Хочется то, что запрещено»

«Вот странные мы люди, да? Всегда хочется то, что запрещено», — философски замечает очередной мужчина, подсаживаясь ко мне за барную стойку. Он негр. Говорит по-русски хорошо, но с акцентом, отлично сложен, на шее толстая золотая цепь.

«Извини, а откуда ты, если не секрет?» — не удерживаюсь я от очевидного вопроса.

«А ты как думаешь? Ну давай, давай, предположи».

«Я не хочу выглядеть расистом…» — сбиваюсь я.

«Да давай, скажи уже», — подначивает он.

«Из Африки?» — выпаливаю.

«Ура, она это сказала! — он начинает хохотать. — Но нет, я из Франции».

«А что ты делаешь в России, работаешь?»

«Зачем мне работать в России? Ты крейзи?

По-моему, работать в Москве — это очень грустно. В Москве надо отдыхать!

А так, я продюсер. У меня все есть, деньги мне уже не особо интересны».

«В такие клубы часто ходишь?»

«Первый раз! Интересно стало. Я в разводе. С женой десять лет были, но поняли, лучше остаться друзьями. Сейчас один живу и кайфую».

«И как тебе здесь?»

«Не знаю. Я ходил, смотрел — тут секс два-пять минут, это что такое, это секс? Ну, ладно, я тут не за тем, чтобы осуждать кого-то, — он обводит рукой зал вокруг. — Смотри, а эти пришли сюда, но только пьют и болтают. Вы что, поговорить пришли? Странно это.

Я думаю, это потому, что здесь все разрешено. Вот если бы тут повесили большую табличку: «Нельзя трахаться», тут бы уже трахались на каждом диванчике.

А так неинтересно. Так уж мы, люди, устроены».

Чтобы свободные гости не скучали, на танцполе почти всю ночь идет шоу-программа вперемешку с конкурсами. Вопреки моим ожиданиям, ничего «такого». Достаточно стандартные для ночного клуба танцевальные номера, пошлые конкурсы так и вовсе прямиком со свадеб, типа «почистите на скорость апельсин руками в натянутых презервативах» (конкурс сразу проваливается, потому что презервативы не выдерживают и рвутся).

Из-за того, что многие присутствующие знакомы между собой, происходящее скорее напоминает новогодний корпоратив. Некоторые тут же договариваются заехать друг к другу в гости на январских праздниках: «Без секса, просто посидим».

«У нас вообще много разных мероприятий бывает. По средам караоке. В одежде» — рассказывает один из мужчин-завсегдатаев. — Еще есть «фемдом» по выходным. Но туда я ни за что больше не пойду!».

«Это когда красивые девушки красиво доминируют над мужчинами» — с улыбкой объясняет администратор. — Есть и «мейлдом», когда наоборот».

«Я на «фемдом» заглянул из интереса, вызвался добровольцем, чтобы меня привязали в центре комнаты и отхлестали. У меня болевой порог высокий. Но один раз девушка мне по лицу попала, вот это было жестко», — вспоминает мужчина.

Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock/FOTODOM

Также проводят «фанты» — игру для небольшой группы, когда участники тянут задания, среди которых могут быть варианты вроде «сделай минет всем по кругу».

«Но это «хардкор» уровень, на который не каждый согласится. Я сам проводил такие встречи, но выгорел. [Замучаешься] собирать людей, надо с каждым заранее поговорить, подобрать, чтобы было поровну девушек и парней, чтобы все друг другу потенциально понравились. Например, мне один мужик написал: «Хочу прийти на встречу. А мне точно там дадут?». Это сразу до свидания, всего хорошего, собеседование окончено», — рассказывает тот же мужчина.

Проведя ночь в клубе, я замечаю, что даже тут мужчины и женщины находятся в разном положении.

«Некоторые девушки говорят, что приходят именно потому, что могут получить здесь столько внимания, комплиментов от мужчин, как нигде», — отмечает администратор.

Вниманием женщины здесь не обделены. А вот мужчинам надо быть достаточно инициативными. Под утро я наталкиваюсь на пару новичков, потерянно бродящих по клубу. За ночь у них так ни с кем и «не было».

«Я вроде набрался смелости, к одной подошел, она отказала, от этого я еще более неуверенно себя почувствовал, — вздыхает один, полненький и в очках. — Может, ты не против? Ну, может, хотя бы топик поднимешь?».

«Да ты видела тут женщин? Тут ты одна красивая на весь клуб, и подруги твои, но вокруг вас вечно другие мужики крутятся. А просто смотреть на чужой секс я не хочу, я же не маньяк какой-то, это крипово», — недовольно рассуждает второй, с бородой.

«Давайте чисто объективно скажем — самые привлекательные тут сотрудники: охранник на входе и та девушка-администратор», — выходя из клуба обмениваются впечатлениями подруги.

«Да уж. Интересно, а когда у него заканчивается смена?» — задумчиво произносит одна.