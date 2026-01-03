Лавров созвонился с вице-президентом Венесуэлы на фоне атаки США

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

«Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии», — говорится в сообщении.

По словам главы МИД, российская сторона будет поддерживать курс Венесуэлы, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны. В ходе беседы представители стран высказались в пользу недопущения дальнейшего развития напряженной обстановки в стране и выразили надежду на возможность дальнейшего диалога.

Помимо этого, во время разговора был утвержден общий настрой на дальнейшее укрепление партнерства между Россией и Венесуэлой.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп высказался о возможности новых ударов по Венесуэле.