«Останется на надгробии»: адвокат Трампа признался в страхах в интервью New Yorker

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в интервью журналу The New Yorker признался, что боится остаться в памяти людей как человек, выгораживавший президента США Дональда Трампа.

Во время интервью Джулиани спросили, не беспокоит ли его то, что слова, сказанные в защиту Трампа, не всегда могут быть правдивыми, и что это станет его наследием. Джулиани обеспокоен тем, что защита интересов Трампа в рамках ведущегося в США «российского дела» скажется на его долгой политической репутации.

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«Боюсь, что это останется на моем надгробном камне. «Руди Джулиани: он выгораживал Трампа». Почему-то я не думаю, что это будет так. Но если и будет, то какая мне разница? Я буду мертв», — сказал Джулиани.

Адвокат американского лидера в интервью рассказал, что по-прежнему верит, что Трампа оболгали, и не считает, что он когда-либо врал, говоря от имени президента США.