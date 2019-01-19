Трамп нашел объяснение призывам к своему импичменту

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что призывы к его импичменту связаны с желанием оппонентов повлиять на биржевые индексы.

Президент в очередной раз написал, что экономика США находится на подъеме. По его словам, фондовые рынки в ближайшее время поставят очередной рекорд — «один из многих, поставленных моей администрацией», добавил Трамп.

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«Все, что вы слышали вчера <...> был [мой] импичмент. Вы (оппоненты. — «Газета.Ru») хотите, чтобы фондовый рынок рухнул, устройте импичмент Трампу!» — написал президент.

Ранее американский журнал The Atlantic выпустил новый номер с призывом к импичменту Трампа.