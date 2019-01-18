Бывший адвокат Трампа может отказаться от выступления в конгрессе

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн может отменить свое выступление в конгрессе, передает ТАСС.

Об этом заявил юрист Коэна Лэнни Дэвис. Отмечается, что причиной такого решения является беспокойство Коэна за безопасность своей семьи. Адвокат считает, что с ним или его близкими могут попытаться расправиться из-за заявлений, бросающих тень на Трампа.

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«Думаю, он не позволит обидчику заставить его замолчать, но могу сказать, что он все еще решает, делать это или нет», — заявил Дэвис.

Ранее сообщалось, что Коэн заплатил за фальсификацию в пользу Трампа на президентских выборах.