Мадуро назвал нового президента Бразилии современным Гитлером

<img src="//img.gazeta.ru/files3/943/12123943/RTS2A3QB-pic905-895x505-57409.jpg">

Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару является «Гитлером нашего времени». Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Мадуро сделал, выступая перед национальным учредительным собранием.

Президент отметил, что в данный момент Бразилия находится в руках «фашиста».

Реклама

«Это так. У него [Болсонару] нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару — выходец из секты», — заключи Мадуро.

Венесуэльский лидер не стал пояснять, почему он так считает. Также он не уточнил, как связаны секты и национал-социалистическое движение.

Ранее Мадуро обещал «вырвать сердце» врагам Венесуэлы.