NBC: США до сих пор не отреагировали на убийство Хашукджи

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Саудовская Аравия не проявляет признаков смягчения проводимых репрессий, а администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему не проявляет желания наказать королевство за предполагаемые нарушения, включая убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в здании саудовского посольства, рассказывает NBC после интервью с бывшими американскими чиновниками, дипломатами и правозащитниками.

Так, в преддверии визита госсекретаря США Майка Помпео в Эр-Рияд 13 января администрация Трампа выразила признательность за роль королевства в ближневосточном регионе и не анонсировала никаких дальнейших санкций по делу Хашукджи или в отношении других нарушений прав человека, отмечает телеканал.

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Помпео встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Встреча заняла 45 минут, однако неизвестно, сколько по времени они были наедине и сколько с ними было официальных лиц, говорится в материале. Телеканал напоминает, что ранее ЦРУ пришло к выводу, что именно наследный принц заказал убийство журналиста Хашукджи. Ранее на неделе Помпео выступал в Каире. В своей речи он говорил о восстановлении лидерства США в ближневосточном регионе, но не упомянул о ситуации с правами человека или убийство Хашукджи, отмечает NBC.

Эксперты и экс-чиновники в разговоре с NBC News подчеркнули, что неспособность госсекретаря США решить проблему нарушений прав человека нарушила многолетнюю американскую дипломатическую традицию. Кроме того, Помпео упустил возможность дать жесткий сигнал Эр-Рияду о том, что Вашингтон не будет закрывать глаза на ущемление гражданских свобод в Саудовской Аравии и на территории Ближнего Востока.

В декабре 2018 года МИД Саудовской Аравии осудило обвинения в адрес наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана со стороны сената США.