В конгрессе хотят провести слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя комитета Элиота Энгеля.
В документе говорится, что США не информируют о встречах Трампа и Путина, и потому комитет намерен «докопаться до сути».
«Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп скрывал детали первых переговоров с Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.