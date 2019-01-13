В конгрессе хотят провести слушания по встречам Трампа и Путина

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Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

В документе говорится, что США не информируют о встречах Трампа и Путина, и потому комитет намерен «докопаться до сути».

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«Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп скрывал детали первых переговоров с Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.