Организаторов шоу со стрип-танцем Снегурочек попросили наказать

Организаторов новогоднего шоу в Нижнем Тагиле с танцем Снегурочек в мини-юбках нужно привлечь к ответственности. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«То, что случилось в стенах учреждения (Городской дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила. — «Газета.Ru»), которое по своему статусу и названию призвано воспитывать подрастающее поколение, — это вопиющий случай. Люди, шедшие на новогоднее представление с надеждой подарить детям праздник, стали жертвами вопиющего обмана и столкнулись с циничным подлогом. Название «Кино-елка» и дневное время проведения ввели их в заблуждение, ведь слово «елка» в нашем сознании неразрывно связано с детскими утренниками», — сказал Иванов.

Активист считает, что ключевой проблемой стало отсутствие ясной возрастной маркировки на афишах. По мнению Иванова, это «вероятно» могло стать нарушением закона.

«Тот факт, что на детской площадке в дневное время проводилось шоу для взрослых без четких предупреждений, — это прямое нарушение не только этических норм, но и, вероятно, действующего законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию. Ссылки администрации дворца на то, что зал был просто сдан в аренду, не снимают с них ответственности за выбор арендатора и содержание мероприятия, проводимого под их вывеской. Подобные действия наносят двойной удар. Во-первых, это удар по детской психике и традиционным семейным ценностям, когда святые для нашего народа образы, такие как Снегурочка, профанируются и используются в чуждом, пошлом контексте. Во-вторых, это подрыв доверия к социальным институтам. Как родители теперь могут без опаски водить детей на мероприятия в учреждения дополнительного образования? Репутации дворца нанесен серьезный ущерб», — считает Иванов.

По мнению активиста, и организаторы шоу, и руководство дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила, должны понести наказание.

«Поддерживаю законное право возмущенных родителей требовать привлечения к ответственности всех причастных: и организаторов, позволивших себе такую провокацию под видом детского праздника, и руководства учреждения, проявившего халатность и неосмотрительность при сдаче в аренду детской площадки. Считаю необходимым проведение служебной и, возможно, прокурорской проверки по данному факту. Этот случай должен стать уроком для всех, кто работает с детьми и семьями. Необходимо восстановить четкие границы и защитить культурное пространство детства от подобных посягательств», — заключил Иванов.

До этого в Telegram-канале «Инцидент. Нижний Тагил» гости одной из семейных елок пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках. Видеозаписью, сделанной 21 декабря 2025 года в Городском Дворце детского и юношеского творчества, с подписчиками канала поделилась одна из зрительниц. По ее словам, афиша мероприятия обещала представление для детей, однако вид Снегурочек в откровенных костюмах заставил ее увести детей.

В городской администрации в ответ на жалобы заявили, что выступление не имеет никакого отношения к управлению образования города и самому Дворцу пионеров, так как зал был сдан в аренду.

Исполнительницы номера оставили комментарий под постом в Telegram-канале, пояснив, что их танец маркируется рейтингом «18+», не нарушает границ приличия и исполняется взрослыми профессиональными танцовщицами.

