В России объяснили, почему Трамп не сможет «сделать Америку снова великой»

США не смогут сохранить свой исключительный статус на международной арене, поскольку мир стремительно меняется, а лидерство Штатов оспаривают такие страны, как Россия и Китай. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Рафаэль Ордуханян, отметив, что президент США Дональд Трамп не сможет сделать Америку «снова великой».

«Мы с вами видим, что получилось с лидерством Соединенных Штатов Америки в основополагающих сферах нашей цивилизации. Оно, я так мягко скажу, оспорено, даже перехвачено. Посмотрите, на экономику за последние 25-30 лет. Китай опередил по паритету покупательной способности, Америка уже не экономика номер один», — подчеркнул эксперт.

По словам американиста, Россия лидирует «по очень многим направлениям в военном спектре», что также подрывает основы господства Соединенных Штатов.

Активизация внешней политики США, ужесточение риторики относительно статуса Гренландии, а также похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро говорят о том, что Вашингтон «выигрывает тактически» в конкретный момент однако «в долгую» Белый дом проиграет, подчеркнул Ордуханян.

«Дело в том, что их лидерство, оно оспорено в экономической, в политической сфере, военной. Поэтому Трампу пока еще это сложно понять. Знаете, как сложно понять старому льву, которого изгоняют молодые львы, которые пришли ему на смену, что теперь уже силы у него не те, он уже не в состоянии свой прайд поддерживать», — отметил Ордуханян.

Эксперт указал на то, что активизация внешней политики США в первые числа января 2026 года связана с желанием сохранить «старый» мировой порядок со Штатами как гегемоном, однако объективные факторы не дадут Вашингтону это сделать.

«Никто не сможет доминировать единолично. В нынешнем современном мире слишком огромное количество групп новых интересов национальных появилось повсеместно», — подытожил Ордуханян.

Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

Кроме того, 3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее СМИ писали, что Трамп разрабатывает план по контролю венесуэльской нефти на годы вперед.