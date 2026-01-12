Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В России объяснили, почему Трамп не сможет «сделать Америку снова великой»

Политолог Ордуханян: США уступают России, Трамп не сделает Америку великой
Kevin Lamarque/Reuters

США не смогут сохранить свой исключительный статус на международной арене, поскольку мир стремительно меняется, а лидерство Штатов оспаривают такие страны, как Россия и Китай. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Рафаэль Ордуханян, отметив, что президент США Дональд Трамп не сможет сделать Америку «снова великой».

«Мы с вами видим, что получилось с лидерством Соединенных Штатов Америки в основополагающих сферах нашей цивилизации. Оно, я так мягко скажу, оспорено, даже перехвачено. Посмотрите, на экономику за последние 25-30 лет. Китай опередил по паритету покупательной способности, Америка уже не экономика номер один», — подчеркнул эксперт.

По словам американиста, Россия лидирует «по очень многим направлениям в военном спектре», что также подрывает основы господства Соединенных Штатов.

Активизация внешней политики США, ужесточение риторики относительно статуса Гренландии, а также похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро говорят о том, что Вашингтон «выигрывает тактически» в конкретный момент однако «в долгую» Белый дом проиграет, подчеркнул Ордуханян.

«Дело в том, что их лидерство, оно оспорено в экономической, в политической сфере, военной. Поэтому Трампу пока еще это сложно понять. Знаете, как сложно понять старому льву, которого изгоняют молодые львы, которые пришли ему на смену, что теперь уже силы у него не те, он уже не в состоянии свой прайд поддерживать», — отметил Ордуханян.

Эксперт указал на то, что активизация внешней политики США в первые числа января 2026 года связана с желанием сохранить «старый» мировой порядок со Штатами как гегемоном, однако объективные факторы не дадут Вашингтону это сделать.

«Никто не сможет доминировать единолично. В нынешнем современном мире слишком огромное количество групп новых интересов национальных появилось повсеместно», — подытожил Ордуханян.

Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

Кроме того, 3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее СМИ писали, что Трамп разрабатывает план по контролю венесуэльской нефти на годы вперед.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602833_rnd_3",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+