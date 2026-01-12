Крупное ДТП парализовало движение на Новорязанском шоссе в Москве

Автомобильная авария стала причиной перекрытия движения на Новорязанском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА». Инцидент произошел на Жулебинской эстакаде.

«Метро Котельники. На мосту, в сторону области. Новорязанка перекрыта», — сообщает канал.

Судя по видео с места ДТП, в аварию попали несколько фур.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по эстакаде в сторону области затруднено.

До этого в Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет.

Ранее прокуратура подала на виновника ДТП в Москве иск на 600 тыс. рублей за сломанное дерево.