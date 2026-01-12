Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Крупное ДТП парализовало движение на Новорязанском шоссе в Москве

В Москве из-за автомобильной аварии перекрыли Новорязанское шоссе 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27602335_rnd_7",
    "video_id": "record::60d72f2e-3a88-4299-a455-08da17ed8eb3"
}

Автомобильная авария стала причиной перекрытия движения на Новорязанском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА». Инцидент произошел на Жулебинской эстакаде.

«Метро Котельники. На мосту, в сторону области. Новорязанка перекрыта», — сообщает канал.

Судя по видео с места ДТП, в аварию попали несколько фур.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по эстакаде в сторону области затруднено.

До этого в Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет.

Ранее прокуратура подала на виновника ДТП в Москве иск на 600 тыс. рублей за сломанное дерево.
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+