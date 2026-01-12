СМИ: Более 20 танкеров сменили флаг на российский за 2025 год

За последние три месяца прошлого года 25 танкеров сменили флаг на российский, 18 из них — в декабре сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные S&P Global Market Intelligence.

«После захвата пяти нефтяных танкеров и обещания новых военных действий со стороны США мировой флот так называемых теневых танкеров, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями, быстро поднимает новый флаг — российский триколор», — сказано в материале.

При этом, как пишет издание, 16 из перерегистрированных судов уже находятся под санкциями США или Британии. Как пишет WSJ, переход российскую юрисдикцию является стратегическим шагом, направленным на обход блокады венесуэльской нефти.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Белом доме заявили, что танкер «Маринера» шел под ложным флагом.