Еврокомиссар заявил, что ЕС придется защищать Данию в случае агрессии

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что страны Евросоюза будут обязаны помочь Дании в случае военной агрессии против Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

Кубилюс сослался на статью 42.7 договора о Европейском союзе, который обязывает страны-участницы оказать помощь другому государству в объединении в случае военной агрессии.

«Это зависит от Дании, как они отреагируют, какова будет их позиция, но, безусловно, существует обязательство государств-членов оказывать взаимную помощь, если другое государство-член столкнется с военной агрессией», — сказал Кубилюс.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.