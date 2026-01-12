Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Еврокомиссар заявил, что ЕС придется защищать Данию в случае агрессии

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС обязан помочь Дании в случае агрессии против Гренландии
Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что страны Евросоюза будут обязаны помочь Дании в случае военной агрессии против Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

Кубилюс сослался на статью 42.7 договора о Европейском союзе, который обязывает страны-участницы оказать помощь другому государству в объединении в случае военной агрессии.

«Это зависит от Дании, как они отреагируют, какова будет их позиция, но, безусловно, существует обязательство государств-членов оказывать взаимную помощь, если другое государство-член столкнется с военной агрессией», — сказал Кубилюс.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602593_rnd_5",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+