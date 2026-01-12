Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины в России

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал сделать доступной качественную медицинскую помощь по всей стране. Это касается даже самых отдаленных мест, подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

«Наша общая задача — сделать качественную современную медицину доступной по всей стране, независимо от места, где живет человек, будь то город, село, удаленные районы», — отметил он.

По его словам, для этого необходимо продолжить «реализацию национальных проектов развития инфраструктуры здравоохранения, в том числе первичного звена».

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, эффективность лечения онкогематологических заболеваний в России превысила 92%. По словам министра, это один из самых высоких показателей в мире. Своим опытом и знаниями российские специалисты делятся с зарубежными коллегами.

Ранее стало известно, что для пожилых россиян заработают линии экстренной помощи.