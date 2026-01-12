Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины в России

Мишустин: качественная медицинская помощь должна быть доступна по всей стране
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал сделать доступной качественную медицинскую помощь по всей стране. Это касается даже самых отдаленных мест, подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

«Наша общая задача — сделать качественную современную медицину доступной по всей стране, независимо от места, где живет человек, будь то город, село, удаленные районы», — отметил он.

По его словам, для этого необходимо продолжить «реализацию национальных проектов развития инфраструктуры здравоохранения, в том числе первичного звена».

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, эффективность лечения онкогематологических заболеваний в России превысила 92%. По словам министра, это один из самых высоких показателей в мире. Своим опытом и знаниями российские специалисты делятся с зарубежными коллегами.

Ранее стало известно, что для пожилых россиян заработают линии экстренной помощи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602683_rnd_2",
    "video_id": "record::fb34cce0-f836-4994-bec4-6fc91e689084"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+