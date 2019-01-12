В Госдуме ответили на заявление Трампа об отношениях с Россией
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил заявление президента США Дональда Трампа об улучшении отношений с Россией. Об этом сообщает RT.
По его мнению, Трамп хочет улучшения отношений с Россией.
Он также добавил, что стабилизация отношений с Москвой не находится в геополитических интересах Вашингтона.
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Однако, Шерин подчеркнул, что Трамп, как хороший руководитель, не должен сжигать мосты между Россией и США.
Ранее сообщалось, что Трамп понадеялся на восстановление отношений России и США.