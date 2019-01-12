Во Владимирской области захотели уволить чиновницу, посоветовавшую врачам мыть полы

Замглавы Владимирской области Мария Чекунова, которая предложила врачам помыть полы полуразрушенной больницы, может лишиться своей должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального парламента Вячеслава Картухина.

В пятницу, 11 января, Чекунова посетила больницу в Струнино, которая в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии и практически не работает. Врачи указали чиновнице на проблемы медицинского учреждения, что вызвало ее возмущение.

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«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?», — заявила Чекунова.

Также она подчеркнула, что «не исполняет желания».

Картухин подчеркнул, что такое высказывание может повлиять на решение парламента по ее должности. Также он напомнил, что в сентябре 2018 года местный парламент решил согласовывать всех назначаемых заместителей главы региона.

Позднее сама чиновница, уточняет ТАСС, решила инициировать генеральную уборку в больнице.

Ранее сообщалось, что на Урале избавились от департамента оскандалившейся чиновницы.