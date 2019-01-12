Трамп высказался об отношениях США и России на фоне «расследования» ФБР

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Президент США написал в своем твиттере, что его администрация выстраивает «жесткие» отношения с Россией, однако выразил надежду, что через некоторое время отношения стран улучшатся.

Трамп подчеркнул, что его администрация поступает «намного жестче» в отношении России, нежели предыдущие.

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При этом, отметил президент, он считает улучшение отношений с Россией «хорошей вещью».

«Я по-настоящему верю, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией», — заключил Трамп.

Ранее газета The New York Times писала, что ФБР тайно начало расследование в отношении Трампа и его связей с Россией. В белом доме назвали статью «абсурдом».