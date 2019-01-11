Дипломаты США, Британии и Канады обсудят арест Уилана в России

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Дипломаты из США, Великобритании, Канады и Ирландии намерены координировать свои усилия в отношении задержанного в России за шпионаж Пола Уилана, передает ТАСС.

Об этом агентству сообщил брат задержанного Дэвид Уилан.

По его словам, дипломаты западных стран обсудят ситуацию вокруг задержания Пола Уилана 14 января.

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Он также добавил, что об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

Дэвид Уилан подчеркнул, что американское посольство следит за состоянием его брата.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на арест Пола Уилана в России.