Президент Мексики посетит Россию

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Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приедет с визитом в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в стране Виктора Коронелли.

Как отмечается, ему было направлено соответствующее приглашение. Информации о дате мероприятия на данный момент нет.

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«Пока нет речи о возможных сроках, так как это требует проработки, согласования и наполнения тематики визита», — сказал Коронелли.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирака приедет в Москву.