Президент Мексики посетит Россию
Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приедет с визитом в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в стране Виктора Коронелли.
Как отмечается, ему было направлено соответствующее приглашение. Информации о дате мероприятия на данный момент нет.
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«Пока нет речи о возможных сроках, так как это требует проработки, согласования и наполнения тематики визита», — сказал Коронелли.
Ранее сообщалось, что глава МИД Ирака приедет в Москву.