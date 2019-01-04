Трамп пригрозил введением ЧП для строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения для того, чтобы «очень быстро» достроить стену на границе с Мексикой, передает Reuters.

Трамп добавил, что для этого ему не нужно будет одобрение конгресса.

Ранее палата представителей в конгрессе США, где большинство составляют демократы, приняла законопроекты о бюджете, в которых не предусмотрено выделение дополнительных денег на строительство стены на границе Мексики и Соединенных Штатов.