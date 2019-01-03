В конгрессе США решили выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа
В США член палаты представителей Брэд Шерман рассказал о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет The Los Angeles Times.
Как отмечается, Шерман намерен выдвинуть резолюцию в первый день работы конгресса нового созыва.
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«Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома стал бы благом для страны», — заявил Шерман.
Уточняется, что Трампа обвиняют в препятствии правосудию и других правонарушениях.
Ранее лидер демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси заявила, что возможность импичмента президента США Дональда Трампа не исключена.