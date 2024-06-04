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На Урале участник СВО напал с молотком на пенсионера

Ura.ru: в Екатеринбурге участника СВО обвинили в жестоком избиении пенсионера

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Shutterstock

В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в квартиру к пенсионеру и напал на него с молотком. Об этом сообщает Ura.ru.

О произошедшем рассказала дочь пострадавшего мужчины. По словам женщины, инцидент произошел 3 июня вечером, в дверь квартиры пенсионера постучался сосед.

«Папа не сразу понял, что происходит, открыл дверь. Тот сразу ударил его молотком по голове, а после стал забивать. В квартире находился мой 11-летний сын, который рассказал мне о случившемся. Этот агрессор кричал, что он с СВО и ему ничего не будет за хулиганство. Сейчас мой папа находится в больнице», — рассказала женщина.

Пострадавшего госпитализировали, на место была вызвана полиция, злоумышленника задержали, но спустя некоторое время отпустили. Из-за чего между соседями произошел конфликт — неизвестно. Соседи пострадавшего предполагают, что причиной нападения стал вызов участкового, накануне боец СВО устроил дебош в подъезде.

Ранее во Владивостоке мужчина напал на ветерана СВО из-за шума и звуков его протеза.

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