Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сына Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию: «Необходимо переливание крови»

Mash: борющийся с раком сын Вячеслава Зайцева Егор находится в тяжелом состоянии

close
100%
Yegor Yez Zaitsev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын Вячеслава Зайцева Егор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что наследнику необходимо переливание крови. Врачи, заявляет канал, не дают прогнозов касательно здоровья Зайцева-младшего. Он находится под наблюдением в одной из столичных клиник.

В начале февраля сообщалось, что врачи обнаружили у сына модельера образования в толстом отделе кишечника в ходе обследования. Медики также нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Помимо этого, у Зайцева-младшего оказались завышены многие показатели в крови, что могло быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

20 марта Зайцева-младшего госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологического заболевания. Мужчине потребовалось повторное переливание крови из-за тяжелой анемии.

28 апреля Егор Зайцев опубликовал снимок из больничной палаты. На фото Зайцев-младший улыбался. Он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

Ранее бывшая жена Гуфа рассказала об отказе от алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами