Сына Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию: «Необходимо переливание крови»

Сын Вячеслава Зайцева Егор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что наследнику необходимо переливание крови. Врачи, заявляет канал, не дают прогнозов касательно здоровья Зайцева-младшего. Он находится под наблюдением в одной из столичных клиник.

В начале февраля сообщалось, что врачи обнаружили у сына модельера образования в толстом отделе кишечника в ходе обследования. Медики также нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Помимо этого, у Зайцева-младшего оказались завышены многие показатели в крови, что могло быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

20 марта Зайцева-младшего госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологического заболевания. Мужчине потребовалось повторное переливание крови из-за тяжелой анемии.

28 апреля Егор Зайцев опубликовал снимок из больничной палаты. На фото Зайцев-младший улыбался. Он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

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