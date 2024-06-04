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В палате представителей США одобрили законопроект о санкциях в отношении МУС

Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

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Shutterstock

Комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС). Трансляция заседания комитета велась на сайте организации.

Отмечается, что причиной принятия законопроекта стало проведение судом разбирательств в отношении США и их союзников. Инициаторами разработки законопроекта стали республиканцы. В результате документ был поддержан девятью законодателями, против высказались трое.

В документе утверждается, что Вашингтон должен ввести санкции в отношении МУС в случае попытки «провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой». В эту категорию входят граждане США, включая военных, союзники страны.

До этого прокурор МУС Карим Ахмад Хан заявил, что Международный уголовный суд не приравнивал Израиль к группировке ХАМАС, страна имеет право на самооборону, но ей не позволено совершать военные преступления.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал избегать двойных стандартов в отношении решений МУС.

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