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Подростки избили бойца-инвалида СВО в Казани

В казанском поселке Юдино дети поставили на колено безногого участника СВО

В казанском поселке Юдино подростки поставили на колено участника СВО без ноги. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

Как пишет канал, причины для конфликта не было. Родные бойца сообщили, что до него агрессивные дети «докопались», после чего стали издеваться. Ветеран СВО снял побои, прокуратура по факту начала проверку.

До этого в Волгограде конфликт между компанией местных жителей и участником СВО закончился уголовным делом. Инцидент произошел в Дзержинском районе. По предварительной информации, подозреваемые напали на участника Специальной военной операции, после чего отобрали телефон и банковскую карту. С нее подростки сняли три миллиона рублей. Известно, что в момент произошедшего боец восстанавливался после ранения.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали одного из подозреваемых, которым оказался 17-летний подросток.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО.

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